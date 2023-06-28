Подмосковье 28 июня 2023, 08:52 Еще 12 социальных объектов построят в Солнечногорске к 2026 году

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Еще 12 новых школ, фельдшерских пунктов и других социальных объектов построят в Солнечногорске к концу 2026 года. Так, уже в сентябре откроется детский сад на 100 мест в жилом комплексе «Мелодия Леса».

Среди запланированных объектов самая большая школа Солнечногорска на 1375 мест в деревне Голубое, пристройки к гимназии № 6, Поваровской и Тимоновской школам, а также детские сады в жилых комплексах «Мелодия леса», «Молодежный-4» и «Молодежный-5», в микрорайоне Рекинцо-2, Поварове, Андреевке и Радумле. Также появится молодежный клуб в жилом комплексе «Молодежный» и фельдшерский пункт в деревне Жуково.

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Школа в деревне Голубое строится с опережением графика. В планах открыть ее к 1 сентября 2024 года. Тогда же начнут работать и пристройки к двум школам и гимназии.

«Наш округ все больше людей выбирают для жизни, воспитания детей и работы. В школах Солнечногорья обучаются более 15 тысяч детей — почти на 30% больше, чем годом ранее. И сегодня перед нами стоит новый вызов — создать комфортные условия для воспитания и обучения юных жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Один из важных запросов жителей — детские сады рядом с домом. Уже в этом году к 1 сентября откроется детский сад на 100 мест в жилом комплексе «Мелодия Леса». В сентябре 2024 года откроется сад на 170 мест в Андреевке и на 320 мест в микрорайоне Рекинцо-2.

Этой осенью начнется строительство детского сада на 250 мест в Поварове и на 200 мест в Радумле. Группа компании холдинга «Агрострой» на первых этажах новостроек в жилых комплексах «Молодежный-4» и «Молодежный-5» откроет молодежный клуб и детский сад на 60 мест.

Кроме того, уже идет строительство современного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Жуково. Он откроется в начале 2024 года и обеспечит медпомощью 1,5 тысячи жителей.

Напомним, во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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