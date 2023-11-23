Подмосковье 23 ноября 2023, 14:36 Еще 12 сирот в Балашихе получили квартиры по госпрограмме Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Ключи от квартир вручили 12 сиротам в Балашихе. Жилье находится в новостройках в микрорайоне Железнодорожный и деревне Павлино.

В квартирах сделан ремонт, установлена сантехника, и есть все необходимое.

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«Невероятное восхищение, какой-то свой уголок, который я могу обустроить так, как хочу я. Жить, чувствовать какое-то приятное одиночество, расслабляться, отдыхать здесь. Встречать гостей, собираться куда-то, важно и здорово», — поделилась сирота Алина Никачало.

Ключи в торжественной обстановке ребятам вручил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Мы вручаем ключи от квартир по программе, которая реализуется не первый год по поручению президента России Владимира Путина. Получение жилья — это большая ответственность. Поздравляю и желаю вам удачи на важном этапе жизни», — сказал Сергей Юров.

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают квартиры каждый год. Выдают их по государственной программе «Жилище».

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

За последние пять лет в Балашихе сиротам предоставили 214 квартир, 40 из них — в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 сирот до конца года.

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