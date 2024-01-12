Подмосковье 12 января 2024, 16:56 Еще 12 семей из Балашихи получили сертификаты на улучшение жилищных условий Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Двенадцать молодых и многодетных семей из Балашихи получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Такие сертификаты вручаются в Подмосковье ежегодно.

Семьи стали участниками государственной программы Подмосковья «Жилье». Она включает в себя подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».

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Для участников программы есть определенные требования: возраст мужа и жены — до 35 лет, оба должны жить в Московской области, а один из них обязан быть зарегистрирован в Балашихе. У многодетных родителей для участия в программе должно быть семь и более детей, либо тройняшки.

Размер социальной выплаты для молодых семей — 35%, остальное они должны погасить самостоятельно. Многодетные могут полностью покрыть траты сертификатом, а при желании добавить свои средства.

«Мы ежегодно вручаем сертификаты нашим молодым и многодетным семьям. В этом году это делать еще приятнее: 2024-й объявлен президентом России Годом семьи. Все семьи, проживающие в Балашихе, мы поддерживаем и стараемся реализовать все имеющиеся у нас программы», — сказала заместитель главы администрации городского округа Балашиха Евгения Сирота.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продлят действие сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.

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