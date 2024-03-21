Подмосковье 21 марта 2024, 15:25 Еще 12 проектов импортозамещения стройматериалов запустят в Подмосковье в этом году Мининвест

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Инвесторы планируют реализовать в Подмосковье еще 12 проектов импортозамещения в сфере производства стройматериалов за год. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Совокупный объем инвестиций в рамках этих 12 проектов оценивается в 7,4 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать две тысячи новых рабочих мест в Подмосковье», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Например, в Богородском городском округе планируется построить производство асфальтобетонных смесей. Инвестор уже получил земельный участок по льготной программе «Земля за 1 рубль». В Дмитровском округе планируют наладить выпуск стройматериалов с помощью льготного заема в Фонде развития промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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