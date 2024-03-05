Подмосковье 05 марта 2024, 14:21 Еще 12 предпринимателей получили субсидию по франшизе в Подмосковье Пресс-служба Мининвеста МО

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Предприниматели Московской области получили первые в этом году субсидии по франшизе. Общая сумма поддержки составила более 4,5 миллиона рублей, ее получили 12 представителей малого и среднего бизнеса.

«В число первых получателей субсидии вошли 10 индивидуальных предпринимателей и две компании. Размер субсидий составил от 102 тысяч рублей до полумиллиона. С помощью этих средств компании-франчайзи компенсируют затраты на приобретение оборудования, арендные платежи, оплату коммунальных услуг», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Максимальный размер субсидии для подмосковных франшиз составляет один миллион рублей и не более 50% затрат, для иных — 500 тысяч рублей и до 50% затрат.

За субсидией можно обращаться в течение всего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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