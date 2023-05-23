Подмосковье 23 мая 2023, 12:19 Еще 12 подстанций и постов скорой помощи отремонтируют в Подмосковье за год Пресс-служба Минздрава МО

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Модернизация стационаров, поликлиник, амбулаторий, фельдшерских пунктов и других медицинских учреждений продолжается в Подмосковье. Среди прочего в этом году обновят 12 подстанций и постов скорой помощи.

«Мы проводим большую работу по модернизации службы скорой помощи. Внедряем современные сервисы в работу, закупаем новое оборудование, открываем подстанции и ремонтируем действующие объекты», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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За два года в Подмосковье уже отремонтировали 47 объектов скорой помощи на сумму более 586 миллионов рублей. В этом году планируется привести в порядок еще 12 пунктов в Коломне, Луховицах, Ступине, Дубне, Ивантеевке, Алабушеве, Истре, Лобне, Шатуре и Озерах.

С начала января в Московской области открыли три новые подстанции скорой помощи и закупили 14 автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе.

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