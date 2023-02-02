Подмосковье 02 февраля 2023, 08:02 Еще 12 новых школ и детских садов откроют в Ленинском округе в этом году

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Масштабное строительство объектов образования идет сейчас в Ленинском округе. В этом году в разных микрорайонах откроют четыре новые школы и еще восемь детских садов.

Строительство двух школ ведется в микрорайоне Дрожжино. Одна из них на 825 мест возводится в рамках госпрограммы, вторая на 1100 мест — силами застройщика. Сейчас на объектах идет монтаж окон, началась внутренняя отделка помещений. Весной приступят к устройству инженерных сетей. Облицовку и утепление фасада должны сделать летом, тогда же благоустроят прилегающие территории.

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«Сегодня мы в Дрожжино находимся, и здесь [строят] две большие школы на 825 и 1100 мест. Подрядчики нас уверили, что 1 сентября дети пойдут в эти школы. Поэтому другого варианта для себя не держим», — сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

В процессе работ возникали трудности из-за сроков поставки стройматериалов и оборудования, но благодаря импортозамещению их оперативно заменили на качественные аналоги.

Кроме того, в этом году планируется достроить школу на 1100 мест в Мисайлово и начальную школу на 237 мест в Молоково.

Реализуется и большая программа по строительству восьми детских садов в разных поселениях округа. Сейчас все объекты находятся в высокой степени готовности.

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