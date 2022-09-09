Еще 12 дорог отремонтировали в Ступине | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Еще 12 дорог отремонтировали в Ступине

Читать 360tv в

В рамках ремонтного сезона дорожные службы провели ремонт 12 дорог длиной более 10 километров в Ступине. Ремонту подверглись как муниципальные, так и региональные дороги.

Минтранс Подмосковья сообщил о том, что на региональной сети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более пяти километров на двух участках.

Реклама

«Отремонтировали свыше 10 километров муниципальных и региональных дорог в Ступине. Сейчас работы идут на участке дороги МБК — Дубнево, который выбрали жители путем голосования на портале „Добродел“, что обеспечит комфортный подъезд к образовательным учреждениям и культурным объектам. До конца ремонтного сезона отремонтируют еще три региональные дороги, где заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

Реклама

Одним из участков, выбранных жителями на портале «Добродел», стал участок дороги Кубасово — Сьяново — Ситня — Щелканово более двух километров длиной. Новое покрытие создаст условия для удобного и безопасного подъезда к домам в малых населенных пунктах и частном секторе. Еще более одного километра дорожного покрытия обновили на дороге М-4 Дон — Ступино, это участок центральной улицы деревни Псарево.

Десять дорог отремонтировали на муниципальной сети. Две дороги также ремонтировались по просьбам жителей — дорога на улице Цветочной в поселке Новоселки и подъезд к деревне Оглобино от деревни Госконюшня. В черте города отремонтировали улицы Облепиховую и Школьную. Также отремонтировали подъезды к СНТ «Каширка-1», деревням Колычево и Ярцево, а также улицу Алексеевскую в деревне Лапино и улицу Медицинскую в поселке Новоселки.

0 0 0 0 0 0