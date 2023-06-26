Подмосковье 26 июня 2023, 13:52 Еще 12 домов и таунхаусов поставили на кадастр в Подмосковье за неделю пресс-служба МинЖил политики МО

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За неделю в Подмосковье кадастровые номера присвоили шести жилым домам и шести таунхаусам. Теперь их владельцы смогут зарегистрироваться по месту жительства, записать детей в школы и детские сады.

На кадастровый учет поставили таунхаусы в ЖК «Кембридж». Кроме того, кадастровые номера присвоили жилым домам в ЖК «Восточное Бутово» и в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа, дому в ЖК «Лайково», в ЖК «Восточный», а также на улице Вокзальной в Одинцове. В Раменском на кадастр поставили многквартирный дом в ЖК «Дом по улице Серпуховской 36».

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