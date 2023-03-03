Подмосковье 03 марта 2023, 14:55 Еще 12 дольщиков ЖК «Новокосино-2» получили ключи от квартир

Читать 360tv в

Замглавы Реутова Владимир Покамин вручил ключи от квартир еще 12 дольщикам самого крупного в стране долгостроя ЖК «Новокосино-2». Они переедут в 16-й корпус.

Глава Минжилполитики региона Инна Федотова сказала, что теперь жители корпуса смогут прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и сады и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Реклама

«В связи с тем, что дом состоит их трех больших секций, здесь более 1300 квартир, выдача ключей собственникам проходит планомерно», — сказал Владимир Покамин.

Он добавил, что дом поставили на кадастровый учет 1 марта, он получил адрес Носовихинское шоссе, д. 43.

ЖК «Новокосино-2» — самый крупный долгострой в России, пострадавшими признали свыше тысячи дольщиков. Стройку завершили за счет средств федерального бюджета.

Губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. За прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи человек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».