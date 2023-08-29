Еще 12 детских садов откроют в Подмосковье по инвестиционной программе к сентябрю | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:21 Еще 12 детских садов откроют в Подмосковье по инвестиционной программе к сентябрю пресс-служба МинЖил политики МО

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К началу учебного года в Подмосковье откроют 12 детских садов благодаря инвесторам-застройщикам жилых комплексов. Образовательные учреждения распахнут двери для 3,2 тысячи ребят.

Как отметили в Министерстве жилищной политики Московской области, в регионе активно возводят детские сады как по госпрограмме, так и силами инвесторов за счет внебюджетного финансирования.

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Новые дошкольные учреждения откроют для маленьких жителей ЖК «Пехора» и «Столичный» в Балашихе, «Ильинские луга» и «Большое Путилково» в Красногорске, «Восточное Бутово», «Южное Видное» и «Первый квартал» в Ленинском округе, «Люберцы» и «Жулебино Парк» в Люберцах, «Мытищи Парк» и «Скандинавский» в Мытищах и «Оранж Парк» в Котельниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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