Подмосковье 17 апреля 2024, 15:37 Еще 116 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю Еще 116 земельных участков выставили на торги в Подмосковье Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю с 8 по 12 апреля на торги в Подмосковье выставили 116 объектов. Подробнее о новых лотах рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В Дмитровском городском округе с начала года реализовали уже 45 земельных участков и доступно еще 137. К примеру, в селе Рогачево можно взять в собственность девять соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена — 620 тысяч рублей.

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В Рузском городском округе с начала года взяли через торги 85 земельных участков. К участию доступно еще 73 лота. В поселке Тучково в аренду можно взять нежилое помещение на 45 квадратных метров под свободный вид деятельности. Начальная цена — 397 тысяч рублей в год.

В Домодедове жители уже взяли 27 участков, доступно еще 38. В селе Успенское в аренду предлагается земельный участок девять соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена — 360 тысяч рублей в год.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.