Подмосковье получило еще 115 тысяч доз «Спутника V»

Еще более 115 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

Российский препарат уже отправили в медицинские центры Московской области. Это отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

А всего в Подмосковье поступило более 563 тысяч доз вакцины. Регион продолжает получать новые партии.

Прививку сделали более 420 тысяч человек Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, кормящих мам, людей с хроническими заболеваниями и аллергиков.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.