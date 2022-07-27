Еще 115 гектаров земель Подмосковья безвозмездно предложили фермерам

Правительство Подмосковья выделило дополнительно 115 гектаров для фермеров, участвующих в программе «Подмосковные 10 гектаров». В проекте участвуют Лотошино, Шатура и Серебряные Пруды. Теперь аграриям доступны участки общей площадью 1070 гектаров, из них 447 уже распределили.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия области Юрий Умеренко рассказал, что в регионе уже заключили семь договоров пользования общей площади 338 гектаров. Три участка уже используются фермерами, два — только подготовили. Еще четыре заявки находятся в работе. Глава министерства Владислав Мурашов рассказал, что участки предоставляют под разные виды деятельности.

«До 50 гектаров мы предоставляем под овощеводство, садоводство, пчеловодство. До 100 гектаров — под растениеводство, зерновые и зернобобовые культуры», — сказал министр.

Также фермеры могут получить до 100 гектаров под разведение малого рогатого скота и до 200 — крупного.

Программа должна помочь фермерам увеличить объемы производства и число рабочих мест. С ее помощью в оборот введутся земли, которые не использовались раньше.

Получить землю в безвозмездное пользование на шесть лет могут фермеры, ведущие хозяйство в Подмосковье. Для этого необходимо выбрать участок на геопортале региона и подать заявку на «Госуслугах». Договор также включит в себя целевые показатели, которые аграрии должны будут достичь. Узнать подробнее о программе можно на сайте.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что инвесторы активно пользуются мерами поддержки. Так, с начала года землю за рубль получили свыше 10 предприятий.