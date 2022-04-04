Еще 112 тысяч жителей Подмосковья оценили сервис «Умная платежка»

В Центре управления регионом Московской области прошло совещание с заместителями Глав городских округов по вопросам эффективности работы органов местного самоуправления.

В Центре управления регионом Московской области под руководством Министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского прошло совещание с заместителями Глав городских округов Московской области. На этой встрече были подведены предварительные итоги эффективности работы органов местного самоуправления региона за 1-й квартал 2022 года.

«Рейтинг-45» отражает эффективность работы органов местного самоуправления в обеспечении целевых показателей развития области. Одним из важнейших его показателей является «Внедрение Единой системы расчетов за ЖКУ». В рамках этого проекта на территории Подмосковья по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева создан сервис «Умная платежка».

По итогам первого квартала 2022 года количество пользователей сервиса ООО «МосОблЕИРЦ» «Умная платежка» увеличилось на 112 тысяч. Еще 40 тысяч человек приняло участие в программе лояльности по оплате ЖКУ «Коммунальный бонус». Общая сумма возврата в рамках «Кешбэк «МИР» за первый квартал увеличилась на 28 миллионов рублей и составила 72 миллиона.

Кроме того, популярность среди пользователей приобретает новый канал обратной связи с Министерством ЖКХ области по вопросам начислений за ЖКУ по QR-коду. Сервис стал доступен для жителей Подмосковья с 28 марта 2022 года.