Подмосковье выделило еще 111 миллионов рублей на размещение беженцев из Донбасса

Мособлдума внесла изменения в бюджет Подмосковья на три года. Это коснулось всех отраслей. В частности, на размещение беженцев из Донбасса дополнительно предусмотрели около 111 миллионов рублей.

Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Важной статьей расходов является помощь беженцам. <…> На покрытие расходов, связанных с размещением, дополнительно предусмотрено 111 миллионов рублей», — рассказал Брынцалов.

Он напомнил, что Подмосковье принимает беженцев в восьми пунктах временного пребывания с комфортными условиями.

Несмотря на общую экономическую ситуацию, связанную с зарубежными санкциями, бюджет Подмосковья демонстрирует устойчивость Игорь Брынцалов.

По его словам, это позволяет дополнительно выделять средства на поддержку жителей и бизнеса.

Например, более 270 миллионов рублей — на обеспечение детей с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы.

На строительство объектов здравоохранения предусмотрели почти пять миллиардов рублей.

«Более 13 миллиардов рублей мы дополнительно выделяем на строительство объектов образования. Кроме этого, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 года до трех лет в детских садах предусмотрено почти 360 миллионов рублей», — отметил Брынцалов.

Кроме того, на новое медицинское оборудование увеличили расходы более чем на миллиард рублей.