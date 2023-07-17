Подмосковье 17 июля 2023, 17:07 Еще 11 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Второй этап обработки земель от борщевика продолжается в Подмосковье. От сорняка уже очистили территорию площадью 11 тысяч гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, от борщевика обработали 11 тысяч гектаров земли муниципальный и неразграниченной госсобственности.

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«Уже обработано 11 тысяч гектаров земли муниципальной и неразграниченной госсобственности от борщевика — это 53% от плана второго этапа. Работы будут идти до конца июля», — рассказал он.

Сейчас растение находятся в активной стадии роста, поэтому с ним нужно быть особенно осторожным, чтобы не получить ожоги.

Сорняк также убирают частных территорий. Если владелец земли не сделал это самостоятельно, к работе подключаются органы местного самоуправления.

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