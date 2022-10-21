Еще 11 постов и подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 13:21 Еще 11 постов и подстанций скорой помощи отремонтировали в Подмосковье

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Ремонт медорганизаций продолжается в Подмосковье. Работы завершили на 11 постах и подстанциях скорой помощи. Об этом рассказала первый зампред региона Светлана Стригункова.

Как отметила зампред, на работы потратили свыше 191 миллиона рублей.

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«На скорую помощь ложится огромная нагрузка, поэтому наша задача — создать такие условия, чтобы сотрудникам было комфортно работать и отдыхать», — отметила она.

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Ремонт провели в подстанциях в Железнодорожном, Клину, Ликино-Дулево, Люберцах и Малахово. Также работы прошли на Авиационном, Ново-Петровском, Высоковском, Непецинском, Шаховском и Протвинском постах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.