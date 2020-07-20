Еще 11 округов Подмосковья получат «мегабаки» для сортировки крупных отходов. Где сдать технику и мебель?

Об этом сегодня, 20 июля, губернатор Андрей Воробьев сообщил на видеоконференции с зампредами областного правительства.

Очень важно, чтобы каждый муниципалитет имел четкую карту — куда удобно привезти крупногабаритный мусор и, соответственно, оставить его там, а не на остановках или где попало. Это проект „Мегабак“ Андрей Воробьев.

Жители смогут без какой-либо оплаты сдать крупногабаритный мусор, технику и, например, мебель. В тестовом режиме проект «Мегабак» запустили в 2019 году. Первые площадки появились в Рошале и Балашихе.

Теперь их разместят еще в Домодедове, Истре, Королеве, Реутове, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Сергиевом Посаде и Подольске. Отличительными знаками станут зеленый дизайн и соответствующий логотип. Об этой работе во время ВКС доложил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Мы не стоим на месте и двигаемся дальше. На сегодняшний день стоит задача — увеличить долю населения, вовлеченного в раздельный сбор твердых коммунальных отходов. И очень важный момент — информирование людей о принципах раздельного сбора. Работаем над этим Антон Велиховский.

По его словам, разработана информационная кампания. Жителей информируют на стендах вблизи подъездов. Они могут узнать, где находится удобная площадка, куда можно будет отвезти крупный мусор для его переработки.

Муниципалитеты, в которых появятся эти площадки, определили в первую очередь по числу обращений, поступающих от жителей в центры управления регионом. По словам Велиховского, это так называемые «красные» зоны с перенакоплением отходов.

«Были определены 11 муниципалитетов. Срок запуска площадок — 1 августа этого года. Разработали чек-лист. Ведем постоянный мониторинг, чтобы запустить площадки вовремя», — рассказал Велиховский.

Такие площадки оснастят системой видеонаблюдения. Они будут огражденными, но каждого жителя встретят волонтеры, которые объяснят, как правильно пользоваться контейнерами. С 1 августа работать начнут 260 таких добровольцев.