Еще 11 новых детских площадок открыли в Егорьевске | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 21:14 Еще 11 новых детских площадок открыли в Егорьевске

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Во дворе дома 20 в шестом микрорайоне Егорьевска проходит последний этап установки детской площадки — укладка основания. Подушку из песка вымостят резиновыми плитками, чтобы играть здесь было безопасно.

Площадки в Егорьевске заменяют в рамках новой муниципальной программы. В этом году в нее попали 11 адресов. Отбирали площадки по принципу износа игрового оборудования. Если 65% и больше, площадка должна быть заменена. Старые игровые городки демонтировали, а на их месте установили современные площадки. Здесь есть качели, горки, песочница и даже баскетбольное кольцо.

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«Каждая из площадок оснащена уличным освещением, камерами видеонаблюдения, подключенными к системе „Безопасный регион“, подходами и резиновым покрытием», –рассказала главный эксперт отдела благоустройства Управления ЖКХ администрации городского округа Егорьевск Ксения Коченда.

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В порядок приводят и территории рядом с площадками: землю ровняют, сеют газон, сажают кустарники. Работы в шестом микрорайоне завершатся до конца октября.