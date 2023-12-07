Подмосковье 07 декабря 2023, 15:23 Еще 11 населенных пунктов газифицируют в городском округе Солнечногорск в 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Одиннадцать населенных пунктов подключат к «голубому топливу» по программе «Социальная газификация» в Солнечногорске. Работы по строительству газораспределительных сетей проведут в 2024 году.

Возможность подключить газ получат собственники более чем 400 домовладений.

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«Программа „Социальная газификация“ <…> успешно реализуется на территории городского округа Солнечногорск. В 2024 году голубое топливо поступит еще в 11 населенных пунктов», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы по газификации проведут в деревнях Мелечкино, Покров, Соколово, Бережки, Пешки, Ложки, Скородумки, Ожогино, Полежайки, Хметьево и Мошницы.

Газопровод до границ участка доведут бесплатно. Остальные услуги «Мособлгаз» предлагает в комплексе. Так, специалисты могут помочь подобрать котел, плиту, водонагреватель, сделать разводку, заключить договор на обслуживание газового оборудования.

Напомним, что с марта программа «Социальная газификация» стала бессрочной. Ранее предполагалось, что она завершится 1 января 2023 года. Заявление на участие в программе можно подать через портал государственных и муниципальных услуг Московской области, а также в офисах «Мособлгаза» и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

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