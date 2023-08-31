Подмосковье 31 августа 2023, 16:47 Еще 11 молодых ученых из Химок получили сертификаты на льготную ипотеку Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сертификаты на приобретение жилья по программе социальной ипотеки вручили молодым ученым на торжественной церемонии в Доме правительства Московской области. Среди них — 11 специалистов научно-производственных объединений имени Лавочкина и «Энергомаш» в Химках.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сертификаты вручила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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«В этом году участниками программы стали 28 молодых ученых и 29 специалистов научных организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области. Мы хотим, чтобы Подмосковье было регионом, где молодым специалистам интересно работать и комфортно жить, где они бы имели все возможности для профессионального развития», — отметила она.

Среди награжденных — кандидат технических наук, ведущий инженер-конструктор Анастасия Косенкова. Она работает в научно-производственном объединении имени Лавочкина с 2016 года и входит в состав Совета молодых ученых.

«Замечательно, что есть такая программа, которая привлекает талантливую и активную молодежь в нашу отрасль. Это реальная возможность работать по своей специальности и приобрести жилье благодаря поддержке правительства Московской области», — поделилась Анастасия.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Благодаря программе «Социальная ипотека» улучшить жилищные условия смогли уже более 700 человек. Среди них работники сферы образования, медицины, молодые ученые и тренеры.

Еще 31 жилищный сертификат вручили медикам региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Всего в этом году в регионе планируют выдать 296 сертификатов.

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