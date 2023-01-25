Подмосковье 25 января 2023, 13:49 Еще 11 молодых и многодетных семей из Пушкино получили субсидии на покупку квартир

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Свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья вручили 11 семьям Пушкинского округа. Семья Симоновых долгое время проживала на съемной квартире с двумя детьми. Субсидия позволит им переехать в скором времени в собственное жилье.

«Очень ждали сегодняшний день. Спустя долгое время сможем наконец обзавестись собственным жильем», — сообщила Екатерина Симонова.

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Поддержка оказывается в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище».

Кроме того, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» сертификат на жилищную субсидию вручили пяти многодетным семьям округа.

Чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать следующим критериям: возраст супругов не превышает 35 лет, семья проживает в Подмосковье и нуждается в жилье, а также имеет доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или имеет возможность получить кредит на эту сумму.

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