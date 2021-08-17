Еще 11 мобильных офисов социальной газификации запустят в Подмосковье

В Московской области до 15 сентября запустят еще 11 мобильных офисов социальной газификации. Об этом сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов. Первый такой офис открылся в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа несколько дней назад.

«По общению с жителями есть понимание, что мобильные офисы социальной газификации будут более востребованными. Поскольку офис будет курсировать там, где он необходим жителям. Без выходных приезжать в те населенные пункты, где его ждут», — сказал Баранов.

По его оценке, темпы социальной газификации в Подмосковье увеличиваются, в целом есть даже опережение графика. Чтобы жителям было удобно заключать комплексные договоры на работы внутри участков, в Московской области открыто шесть стационарных офисов. В планах на ближайшее время — открыть еще два офиса в Сергиевом Посаде и Волоколамске.

Уже начал работать первый мобильный офис социальной газификации на базе автомобиля «Газ». Он выполняет те же функции, что и стационарный офис: оказывает 12 услуг по газификации, оформлению дома, регистрации, социальным услугам. В Подмосковье будет восемь стационарных офисов социальной газификации, 12 из которых мобильные.

«И еще с самого начала действия программы у нас 674 точки приема заявок на заключение комплексного договора. Это офисы „Мособлгаза“, МФЦ, „Мособлэнерго“, „Россетей“. В целом подать заявку на заключение комплексного договора сейчас достаточно просто, удобно», — заключил глава «Мособлгаза».