Подмосковье 27 февраля 2024, 10:21 Еще 11 медиков пополнили штат больницы в Лобне с начала года Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Лобненскую больницу укомплектовывают новым кадрами. Так, в январе и феврале штат пополнили пять врачей и шесть сотрудников младшего медицинского персонала.

С начала 2024 года на работу в медицинские учреждения города пришли два терапевта, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики и паллиативной помощи, а также лабораторный техник и пять медсестер.

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«Уже на следующей неделе принимаем педиатра и еще двух медицинских сестер. Готовим служебное жилье от города для детского врача. Также приглашены на собеседование рентгенолаборант, терапевт, педиатр», — рассказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Напомним, в Лобне ведется строительство новой поликлиники. Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в смену. Завершить работы планируют к концу года.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

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