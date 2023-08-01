Подмосковье 01 августа 2023, 15:02 Еще 11 фермерских хозяйств Подмосковья выиграли грант «Агростартап» Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Итоги грантового конкурса «Агростартап» подвели в Подмосковье. Субсидии на реализацию бизнес-проектов получат 11 фермерских хозяйств.

«Из поданных 47 заявок к конкурсу было допущено 29. Из них определили 11 лучших, которые получат гранты. В этом году для конкурса „Агростартап“ предусмотрено 53,1 миллиона рублей», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Победителями стали участники из Коломны, Клина, Шаховской, Егорьевска и Волоколамска. Это проекты по развитию пчеловодства, выращиванию овощей открытого грунта, клубники и голубики, севу яровых и озимых, а также разведению крупного рогатого скота. С помощью гранта можно будет оплатить до 90% всех расходов на реализацию бизнес-планов: купить землю, скот, технику, посадочный материал и другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет. Это стало возможно благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства.

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