Подмосковье 22 декабря 2022, 11:03 Еще 11 больниц и поликлиник Подмосковья сделали доступнее для инвалидов Unsplash

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Более 53 миллионов рублей направили на создание доступной среды в медицинских организациях Подмосковья в 2022 году. В больницах и поликлиниках установили пандусы, таблички со шрифтом Брайля, кнопки вызова сотрудников и другие приспособления.

Программу по созданию безбарьерной среды реализует Минздрав Подмосковья.

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«Мы установили подъемники, оборудовали кнопками вызова персонала палаты и входные группы, установили таблички со шрифтом Брайля, организовали парковочные пространства для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья в 11 медицинских организациях. На это направили 53,2 миллиона рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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В 2022 году работы были проведены в Раменской, Можайской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской и других медорганизациях.

Важный проект реализуется для инвалидов по зрению и слуху в Сергиевом Посаде — здесь строят уникальный центр реабилитации слепоглухих, где смогут жить и осваивать профессии 100 человек со всей страны. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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