07 декабря 2023, 15:23
Еще 11 автобусов большого класса вывели на маршрут № 476 в Солнечногорске
Чтобы решить вопрос нехватки транспорта на маршруте № 476 в Солнечногорске, на линию вывели 11 новых автобусов большого класса. Они работают в округе с начала ноября.
Ранее поступали обращения жителей о нарушении графика движения на маршруте № 476 «Менделеево — Крюково». По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова проведен мониторинг, а компания «Мострансавто» внесла изменения в работу общественного транспорта.
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«Увеличение количества автобусов на маршруте № 476 поможет сделать проезд для солнечногорцев комфортным. Отмечу, что в случае возникновения технической неисправности автобусов большого класса на линию выпускают общественный транспорт среднего класса из резервного подвижного состава. Это позволит предотвратить срывы рейсов на данном маршруте», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.
Автобусы выполняют 195 рейсов по будням и 157 — по выходным. На маршруте расположены социальные объекты и общеобразовательные учреждения, а также МЦД «Крюково-Зеленоград».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.
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Солнечногорск
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