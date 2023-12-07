Подмосковье 07 декабря 2023, 15:23 Еще 11 автобусов большого класса вывели на маршрут № 476 в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Чтобы решить вопрос нехватки транспорта на маршруте № 476 в Солнечногорске, на линию вывели 11 новых автобусов большого класса. Они работают в округе с начала ноября.

Ранее поступали обращения жителей о нарушении графика движения на маршруте № 476 «Менделеево — Крюково». По поручению главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова проведен мониторинг, а компания «Мострансавто» внесла изменения в работу общественного транспорта.

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«Увеличение количества автобусов на маршруте № 476 поможет сделать проезд для солнечногорцев комфортным. Отмечу, что в случае возникновения технической неисправности автобусов большого класса на линию выпускают общественный транспорт среднего класса из резервного подвижного состава. Это позволит предотвратить срывы рейсов на данном маршруте», — рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Мамлай.

Автобусы выполняют 195 рейсов по будням и 157 — по выходным. На маршруте расположены социальные объекты и общеобразовательные учреждения, а также МЦД «Крюково-Зеленоград».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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