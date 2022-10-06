Еще 104 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 11:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Еще 104 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье

Читать 360tv в

Комитет по конкурентной политике Московской области подготовил к аукциону еще 104 земельных участка и здания. Некоторые из них можно взять в аренду, а некоторые — выкупить в собственность.

Среди представленных объектов 67 земельных участков для аренды, 16 участков для продажи, четыре нежилых помещения для продажи, три нежилых здания с земельными участками для продажи и 14 нежилых помещений для аренды.

Реклама

Под строительство загородного дома в городском округе Лосино-Петровский можно приобрести в аренду земельный участок ЛПХ площадью пять соток. Объект расположен в деревне Орловке в 23 километрах от МКАД. В 600 метрах от участка расположен Орловский карьер. Срок аренды — 13 лет и 2 месяца. Начальная цена — 200 000 рублей в год.

Реклама

В Дмитрове в собственность предлагают сразу два нежилых помещения площадью 138,6 и 163,7 квадратных метра. Оба они расположены на цокольном этаже многоквартирного жилого дома № 52 по улице Космонавтов. Торги пройдут в формате публичного предложения, что означает постепенное понижение стартовой цены. При этом максимальное снижение от заявленной стоимости составляет 50%. Стартовая цена первого лота — 4 475 792 рублей. Стартовая цена второго лота — 5 194 125 рублей.

Для сельхозпроизводителей в деревне Пожога (округ Шатура) выставлен на торги земельный участок площадью 3,9 гектара под растениеводство. Здесь можно будет выращивать зерновые, лекарственные травы, цветы, овощи, плодовые культуры. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — около 16 тысяч рублей в год.

Узнать больше информации о выставленных лотах можно на портале ЕАСУЗ.

0 0 0 0 0 0