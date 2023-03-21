Подмосковье 21 марта 2023, 10:09 Еще 100 жителей Звездного Городка получили консультации выездной администрации

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Выездная администрация провела прием жителей Звездного Городка в Доме космонавтов. Сотрудники пенсионного фонда, управления социальной защиты населения, администрации округа, военкомата и других служб проконсультировали около 100 человек.

Многие проблемы специалисты решали на месте. Только помощник уполномоченного по правам человека за несколько часов проконсультировала более 10 человек.

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«Чаще всего — социальные вопросы. В основном в нашем городке очень много вдов офицеров, очень много пожилых людей, поэтому чаще всего вопросы, связанные с пенсиями, с управлением социальной защиты населения», — рассказала помощник уполномоченного по правам человека Елена Полунина.

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Глава городского округа Звездный Городок отметил, что эта работа ориентирована на поддержку граждан.

«Эти встречи важны прежде всего для людей преклонного возраста, для маломобильных групп, которые просят нас проводить здесь, не выезжая за пределы городка. Выездные администрации для того, чтобы можно получить услугу в одном месте», — отметил глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Подобные встречи проводятся раз в квартал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев одобрил идею по сбору инициатив от сотрудников министерств и городских округов. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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