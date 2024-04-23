Подмосковье 23 апреля 2024, 14:54 Еще 100 уроков о правилах на ж/д путях прошло в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Открытые уроки о правилах безопасности на ж/д переездах продолжаются в Московской области. Только с начала года для школьников Подмосковья провели более 100 занятий по данной теме. Уроки проводят представители администрации округов совместно с сотрудниками РЖД.

Ребятам рассказывают о правилах безопасности на железной дороге и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через пути. Обучение проходит в интерактивной форме, после чего ученикам задают вопросы, на которые они отвечают.

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Родителям напоминают, что подобные беседы следует проводить с детьми самостоятельно. Важно обратить внимание ребенка на то, что переходить пути можно только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняется как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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