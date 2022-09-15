Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году | 360°

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Почти 100 стадионов откроется для жителей в Подмосковье в следующем году

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В Подмосковье продолжается реализация масштабного проекта под названием «Открытый стадион». В его рамках в следующем году для жителей региона откроется еще 100 стадионов. Ожидается, что это будет сделано к началу летнего сезона, чтобы у каждого была возможность заняться тренировками.

«В следующем году в рамках проекта „Открытый стадион“ в Подмосковье для жителей откроется еще 100 стадионов. Мы планируем реализовать годовой план уже к лету, чтобы у жителей была возможность заниматься в теплое время года», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Когда в Подмосковье откроются новые стадионы, в целом их станет больше 400. Таким образом, можно будет использовать инфраструктуру школьных стадионов для занятий спортом. Важно отметить, что для школьников это полностью безопасно. Само спортивное ядро отгораживается от школы забором, жители будут заходить туда через отдельный вход.

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Как добавили в Министерстве образования, в течение 2023 года стадионы для жителей собираются открыть еще как минимум в 47 городских округах Подмосковья.

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