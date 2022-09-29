Производство косметики создаст 100 новых рабочих мест в Раменском | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 14:11

МИД Польши заявил о возможном использовании сил НАТО на Украине

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:58

Николай Валуев получил повестку

Реклама

Подмосковье

29 сентября 2022, 13:53

Редкое растение обнаружили на особо охраняемой природной территории в Зарайске

Подмосковье

29 сентября 2022, 13:51

Новый магазин с кафе создаст 10 рабочих мест в деревне Редриковы Горы в Сергиевом Посаде

Мир

29 сентября 2022, 13:50

Раненную при обстреле ВСУ девочку доставят в Москву

Власть

29 сентября 2022, 13:46

«Ошибки бывают». Песков прокомментировал противоречивые заявления Володина

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:42

ВС РФ уничтожили почти 80 боевиков «Иностранного легиона» в ДНР

Спецоперация

29 сентября 2022, 13:40

Российский ефрейтор рассказал, как продолжил династию пулеметчиков

Важное

29 сентября 2022, 13:40

Российские ПВО сбили над Херсонской областью снаряды HIMARS и HARM

Подмосковье

29 сентября 2022, 12:19

Производство косметики создаст 100 новых рабочих мест в Раменском

Читать 360tv в

Главгосстройнадзор проводит итоговую проверку предприятия по производству косметики в Раменском округе. На нем смогут трудоустроиться около 100 человек, рассказали в ведомстве.

Мероприятие удалось провести раньше благодаря профилактическому визиту, который прошел на предприятии 12 сентября. Тогда застройщику выдали рекомендации, соблюдение которых позволило перенести итоговую проверку с 3 октября на 23 сентября.

Реклама

С начала года ведомство провело 182 профилактических визита. Оставить заявку на него можно на региональном портале госуслуг.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

Рабочие места

Раменское

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама