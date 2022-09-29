Производство косметики создаст 100 новых рабочих мест в Раменском | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Производство косметики создаст 100 новых рабочих мест в Раменском

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Главгосстройнадзор проводит итоговую проверку предприятия по производству косметики в Раменском округе. На нем смогут трудоустроиться около 100 человек, рассказали в ведомстве.

Мероприятие удалось провести раньше благодаря профилактическому визиту, который прошел на предприятии 12 сентября. Тогда застройщику выдали рекомендации, соблюдение которых позволило перенести итоговую проверку с 3 октября на 23 сентября.

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С начала года ведомство провело 182 профилактических визита. Оставить заявку на него можно на региональном портале госуслуг.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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