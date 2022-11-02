Еще 100 рабочих мест появится в Мытищах благодаря заводу проводов и кабелей | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 10:14 Еще 100 рабочих мест появится в Мытищах благодаря заводу проводов и кабелей

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Инвестор из Подмосковья вложит свыше полумиллиарда рублей в расширение производства проводов и кабелей в Мытищах. Новый цех уже открыли, в него смогут трудоустроиться около 100 человек. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Продукция АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» используется по всей России, в том числе в экстремальных условиях — на подводных лодках и в космических спутниках. Сейчас на предприятии трудятся около 800 человек. Новый цех поделили на несколько зон — для резки, вязки, пайки, упаковки и сдачи продукции.

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«Сегодня предприятие активно внедряет практики бережливого производства в целях повышения эффективности работы», — отметила глава Мининвеста.

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Генеральный директор Валерий Поляков рассказал, что кабель производства их компании использовался во время выхода в открытый космос Алексея Леонова. За годы работы завода на нем изготовили свыше тысячи марок уникальных проводов и зарегистрировали 300 авторских свидетельств и патентов.

«Исследования и опытно-конструкторские работы, которые мы проводим в настоящее время, направлены в первую очередь на снижение массы бортовой сети авиационной техники. Легче, долговечнее, прогрессивнее — это наш вклад в развитие науки и модернизацию российской промышленности», — заявил он.

Генеральный директор Корпорации развития региона Владимир Слипенькин отметил, что новый цех позволит увеличить объем производства завода в 3-4 раза. Компания охотно примет на работу молодых специалистов.

«Кстати, предприятие охотно берет на практику студентов, чтобы молодые люди перенимали опыт у старших сотрудников и подключались к научной деятельности еще во время учебы», — добавил он.

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