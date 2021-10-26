Еще 100 рабочих мест появится в Истре после реконструкции пивного завода

Пивной завод реконструируют в Истре. Это позволит создать в городском округе около 100 новых рабочих мест.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в проект реконструкции вложат более 500 миллионов рублей.

Речь идет о предприятии «УК „Директория“». Оно находится в Истре, производит пиво и пивные напитки.

После обновления производства планируем увеличение действующих мощностей до 50 тысяч гектолитров в год Сергей Воскресенский.

По его словам, Минсельхозпрод Московской области и «УК „Директория“» заключили соглашение о совместной работе во время реконструкции.

«После реконструкции на предприятии будет создано порядка 100 новых рабочих мест», — отметил Воскресенский.

У пивного завода довольно широкий ассортимент продукции. Он включает в себя 12 наименований.