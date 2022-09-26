Еще 100 рабочих мест появится на складе в индустриальном парке в Орехово-Зуеве | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 17:20 Поделиться Telegram

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Viber Еще 100 рабочих мест появится на складе в индустриальном парке в Орехово-Зуеве

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Индустриальный парк «Кабаново», который находится в Орехово-Зуеве, собирается открыть еще два производственно-складских комплекса. Там появятся новые рабочие места, оба здания уже построены.

«В индустриальном парке „Кабаново“, расположенном в городском округе Орехово-Зуево, построены два производственно-складских здания общей площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. На новых площадях смогут расширить свои производства действующие резиденты индустриального парка, также сюда привлекут новые компании. Инвестиции в проект составили 100 миллионов рублей. Дополнительно для жителей Орехово-Зуева будет создано 100 рабочих мест», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Как добавила Зиновьева, к этому моменту индустриальный парк заполнен почти на 95%. Его общая площадь составляет порядка 31,6 гектара. Там собираются в будущем построить еще одну очередь производственно-складского комплекса, ее площадь, как ожидается, составит порядка полутора тысяч квадратных метров. В проект инвестируют как минимум 50 миллионов рублей.

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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