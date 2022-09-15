Около 100 километров дорог к деревням и селам отремонтировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 13:01 Поделиться Telegram

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Viber Около 100 километров дорог к деревням и селам отремонтировали в Подмосковье

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Подъезды к населенным пунктам Подмосковья отремонтировали в 14 городских округах. Это 108 километров дорог, сообщили в Минтрансе региона.

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По сообщению МТДИ, дороги для ремонта выбирали на основе голосования жителей на портале «Добродел». Так, свыше пяти километров покрытия обновили в Щелкове, более 1,5 километра на дороге Щелково — Фряново — Душоново, около пяти километров — в Волоколамске. Работы также провели в Коломне, Павловском Посаде, Клину, Воскресенске и еще восьми округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поучаствовал в церемонии открытия первого участка трассы М12 Москва — Казань. Его смогли запустить на три месяца раньше срока.

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