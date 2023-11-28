Подмосковье 28 ноября 2023, 15:46 Еще 100 гектаров земли передали под сельское хозяйство в Щелкове Фото фермера

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Фермер из Щелкова получил в аренду пять участков общей площадью около 100 гектаров. На земле планируется развивать животноводство и агротуризм.

«На ферме разводят крупный рогатый скот молочного направления, производят молоко, сыры мягких и твердых сортов, кефир, йогурты, сливочное масло, сметану, творог. Арендованные участки будут использовать для строительства нового животноводческого комплекса, развития агротуризма и выращивания кормов», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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