Еще 100 пунктов размещения газового оборудования заменили в Подмосковье | 360°

19 октября 2022, 20:58
Еще 100 пунктов размещения газового оборудования заменили в Подмосковье
Газоснабжение в Подмосковье стало еще надежнее. «Мособлгаз» заменил 100 шкафных газорегуляторных пунктов с начала года. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.
В регуляторных пунктах хранится газовое оборудование. Это металлический шкаф на каркасе, срок которого составляет 20 лет.
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Глава Минэнергетики Александр Самарин напомнил, что Подмосковье — самый газифицированный регион России, поэтому важно, чтобы отношение к системе было соответствующим. В области регулярно проводят капитальный ремонт и замену старого оборудования, чтобы газоснабжение было надежным и безопасным.
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