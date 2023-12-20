Подмосковье 20 декабря 2023, 18:23 Еще 100 экскурсоводов прошли аттестацию в Министерстве культуры и туризма Подмосковья за год Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Экскурсоводы и гиды-переводчики, работающие в Подмосковье, проходят обязательную аттестацию Министерства культуры и туризма Московской области. С1 июля 2024 года они будут не вправе оказывать услуги без прохождения аттестации.

В этом году аттестацию прошли 100 экскурсоводов. Квалификационный экзамен для всех участников состоял из двух этапов — тестирования и практического задания. Экзамен можно было сдавать лично или посредством видеоконференции.

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При этом, аттестации не подлежат: экскурсоводы, работающие в религиозных организациях, гиды, работающие в организациях, в ведении которых находятся объекты туристического показа, а также лица, занимающиеся образовательным туризмом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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