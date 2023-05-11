Подмосковье 11 мая 2023, 14:44 Еще 10 ж/д станций Подмосковья отремонтируют к запуску МЦД-3 ОА"Центральная ППК"

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Пассажирскую инфраструктуру обновят на Казанском направлении МЖД к запуску МЦД-3. Это 10 станций, на некоторых из которых уже провели часть работ.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, на станциях Удельная. Быково, Красково и Кратово уже установили систему громкоговорящего оповещения и информационные стойки экстренной связи, а также светодиодное освещение и динамическое табло. Скоро их подключат к системам и серверам РЖД.

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Директор ЦППК Иван Конев рассказал, что станции переоснастят и проведут на них капитальный ремонт.

«Работы в рамках МЦД-3 включают техническое оснащение и капитальный ремонт станций, которые мы проводим совместно с коллегами из ОАО „РЖД“ и Департамента транспорта Москвы. Наша цель, как и в случае с четвертым диаметром, — создание максимально комфортной, современной и доступной среды для пассажиров», — сказал он.

Техническое оснащение и капремонт проведут на станциях Панки, Ухтомская, Сортировочная, Плющево и Вешняки. Также там обновят брусчатку, уложат линию безопасности, отремонтируют турникеты и покрасят навесы. Работы также проведут на станции Выхино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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