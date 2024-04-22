Подмосковье 22 апреля 2024, 13:41 Еще 10 земельных участков выделили врачам в Солнечногорске Медиасток.рф

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По информации Министерства имущества области, Солнечногорск в числе лидеров по выдаче земельных участков медицинским работникам. С начала года по программе «Земля врачам» медикам предоставили в безвозмездное пользование 10 участков.

Земельные участки предоставили терапевтам, педиатрам, хирургам, акушерам-гинекологам и анестезиологам-реаниматологам.

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«По поручению губернатора Андрея Воробьева мы реализуем целый ряд льгот и дополнительных выплат для медработников. В их числе и программа „Земля врачам“. Уверена, что ее успешная реализация поможет снять дефицит врачей узких специальностей», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Получить бесплатный земельный участок по программе «Земля врачам» могут медики 39 специальностей, чей стаж работы составляет не менее трех лет.

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