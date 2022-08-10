Еще 10 закупок для застройщиков опубликовали в Подмосковье

За неделю комитетом по конкурентной политике Подмосковья опубликовано 10 новых закупок на портале ЕАСУЗ. В Подмосковье ищут застройщиков для реализации самых разных проектов.

Одна из закупок — на обустройство велосипедной инфраструктуры при входе в парк имени Ларисы Лазутиной со стороны Подушкинского шоссе. Здесь нужно проложить дорожку и соединить ее с существующей. Также от застройщика потребуется дополнительно оснастить участок «Тропы здоровья».

Размещена закупка на выполнение работ инженерных изысканий, подготовку проектной документации и выполнение работ по строительству, поставке оборудования в воспитательно-образовательном комплексе на 2,1 тысячи мест и детском саду на 350 мест в городском округе Котельники.

Такие же работы закупаются для детского сада на 280 мест в Сергиевом Посаде и поликлинике на 750 посещений в смену в деревне Сапроново в Ленинском городском округе.

Опубликованы закупки на проведение строительства и подготовки документов для многоквартирного дома в поселке Радовицком городского округа Шатура.

Строительно-монтажные работы и поставку оборудования закупят для школы на 1,1 тысячи мест на улице Победы в Подольске.

Также ищут подрядчиков для строительства на проектируемую котельную мощностью 8,2 мегаватта в поселке Первомайский городского округа Истра.

Опубликована закупка на постройку ФОКа с крытым катком на улице 1-й Коммунистической микрорайона Северный в Домодедове.

Узнать подробнее о закупках можно в Единой информационной системе закупок и на портале ЕАСУЗ.