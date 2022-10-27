Еще 10 тысяч всесезонных шин закупили для автобусов Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 13:57 Еще 10 тысяч всесезонных шин закупили для автобусов Подмосковья

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В Мострансавто продолжаются активные работы над тем, чтобы сделать проезд на подмосковных маршрутах как можно более комфортным для жителей. Скоро в компанию поступит больше 10 тысяч шин, часть из которых собираются забрендировать. Первые партии покрышек с логотипом предприятия уже успели поступить. Примерно 2,5 тысячи изделий уже попали на склад в Ногинске, именно оттуда они в будущем разойдутся по филиалам предприятия в разные города Подмосковья.

Такие изделия будут предназначаться для самых разных автобусов — большого, среднего и малого классов. Закупаются шины сразу в четырех размерах. Ожидается, что новая партия поступит в Подмосковье уже в ноябре, а завершится все в январе 2023 года. На внешней боковине будет обязательно размещен логотип и наименование предприятия.

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Всесезонные шины разрабатываются специально для общественного транспорта, за их счет удается достигнуть максимально качественного сцепления с дорогой. Само предприятие к этому моменту занимается обслуживанием больше 1200 городских, пригородных и международных маршрутов по всему Подмосковью. Каждый день на линии оказывается примерно 4 тысячи автобусов.

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