Подмосковье 16 апреля 2024, 15:21 Еще 10 тысяч указателей поворота установят на дорогах Подмосковья в 2024 году Минтранс Подмосковья

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На опасных участках региональных дорог Московской области установят более 10 тысяч знаков направления поворота. В Минтрансе Подмосковья пояснили, что работы проведут в 39 округах.

«Продолжаем обустройство крутых виражей знаками направления поворота. К осени установим шевроны на 600 участках дорог», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

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В Сергиево-Посадском округе шевроны появятся на 158 участках дорог, в том числе на улице Вифанской в черте города. В Солнечногорске указатели установят на 35 участках дорог, в том числе на Пятницком шоссе, а в Истре — на Волоколамском шоссе.

С 2020 года на дорогах Московской области установили больше 35 тысяч знаков направления поворота.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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