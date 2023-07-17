Подмосковье 17 июля 2023, 16:51 Еще 10 тысяч домов в Подмосковье получили газ по президентской программе Мособлгаз

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С начала года в Подмосковье подключили к центральному газоснабжению 10 тысяч домов по президентской программе. Было построено 9,8 тысячи газораспределительных сетей.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, всего за время действия проекта газом обеспечили дома 315 тысяч жителей области из 2812 населенных пунктов. По словам главы ведомства Александра Самарина, газ бесплатно проводят до границы участков жителей, чьи дома зарегистрированы.

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Подать заявку на подключение можно через личный кабинет на сайте регионального оператора программы или обратиться в офисы «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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