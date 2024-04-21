Подмосковье 21 апреля 2024, 14:24 Еще 10 социально-значимых объектов модернизировали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках завершен важный этап модернизации электроснабжения, касающийся десяти социально значимых объектов, включая Химкинскую больницу, шесть котельных и две канализационно-насосные станции. Специалисты «Мособлэнерго» выполнили ремонт высоковольтной кабельной линии на Ленинском проспекте.

Благодаря замене кабельного участка и монтировке новых муфт удалось существенно повысить надежность электроснабжения для более чем одной тысячи потребителей. Это обеспечило бесперебойное функционирование не только упомянутых социальных объектов, но и обслуживание более 20 многоквартирных и 150 частных домов.

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«В планах на 2024 год — заменить оборудование распределительных устройств в пяти подстанциях в рамках проведения капремонта. Запланированные мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения более 10 тысяч потребителей округа», — рассказал начальник химкинского производственного объединения «Мособлэнерго», депутат Владимир Суслов.

Ранее в рамках этой программы выполнили работы по замене автоматического выключателя на трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение филиала Российской государственной библиотеки в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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