Подмосковье 20 марта 2024, 12:46 Еще 10 сирот в Солнечногорске получат льготные сертификаты на покупку жилья в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Первая с начала года церемония вручения жилищных сертификатов сиротам прошла в Солнечногорске. Планируется, что всего в 2024-м новой мерой поддержки воспользуются 10 человек.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил жилищный сертификат Полине Кузнецовой. Теперь они сможет самостоятельно выбрать жилье. Предварительно данный вопрос администрация округа проработала совместно с Минсоцразвития Подмосковья по просьбе представителей девушки.

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«Полина вместе с опекунами была на нашем совместном с прокурором приеме. За это время совместно с региональным правительством и прокуратурой нам удалось решить непростой вопрос в пользу ребенка», — отметил Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Основное преимущество жилищного сертификата в том, что с его помощью можно приобрести квартиру в любом муниципалитете Подмосковья. При этом жилье сразу же оформляется в собственность.

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