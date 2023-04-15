Подмосковье 15 апреля 2023, 12:58 Еще 10 школьников из Серпухова получили паспорта

Читать 360tv в

Статус самостоятельных и ответственных граждан получили еще 10 школьников из Серпухова. Первые паспорта вручили ребятам глава городского округа Сергей Никитенко и депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

Им всего 14, но у некоторых уже есть свои победы и достижения. Например, Сергей Полунин — воспитанник военно-патриотического клуба «Маргеловец», окончил музыкальную школу, любит рыбалку. В будущем хочет стать военным. Парень признался: день, когда ему вручили первый паспорт, будет вспоминать с гордостью.

Реклама

Получение главного документа, удостоверяющего личность, — это первая ступень становления настоящего гражданина. Традиция вручать паспорта в торжественной обстановке появилась в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева.