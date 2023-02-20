Подмосковье 20 февраля 2023, 13:01 Еще 10 школ капитально отремонтируют в Богородском округе и Наро-Фоминске к 1 сентября

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Капитальный ремонт 10 школ продолжается в Богородском округе и Наро-Фоминске. Их откроют к 1 сентября. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Строители ведут работы в Апрелевской школе № 3, Селятинской школе № 2, Верейской школе № 1, а также школах № 1 и № 7 Наро-Фоминска.

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В Богородском в порядок приведут Старокупавинский лицей, школу в селе Кудиново, центр образования № 28 в Электроуглях, а также центры образования № 1 и № 4 в Ногинске.

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Сейчас рабочие проводят демонтаж стен, потолков, сантехники и коммуникаций, а также завозят необходимые материалы и оборудование. На время ремонта ученики ходят в соседние школы.

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